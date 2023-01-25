«Хаас» первым из команд Формулы-1 проведёт презентацию перед сезоном-2023

Команда Формулы-1 «Хаас» объявила, что проведёт презентацию 31 января 2023 года. Начало мероприятия намечено на 17:00 мск. При этом на презентации будет показана только ливрея нового болида. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.
Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут датчанин Кевин Магнуссен и немец Нико Хюлькенберг.
По итогам сезона-2022 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов.
Таким образом, стали известны даты презентаций всех команд Формулы-1. «Хаас» станет первой командой, которая покажет ливрею машины на следующий сезон.
График презентаций сезона-2023:
«Хаас» — 31 января;
«Ред Булл» — 3 февраля;
«Уильямс» — 6 февраля;
«Альфа Ромео» — 7 февраля;
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.
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