В «Альфа Ромео» ввели новую должность после ухода Вассёра

Команда «Альфа Ромео» назначила Алессандро Алунни Брави, занимающего должность управляющего директора «Заубера», на дополнительную должность представителя команды в Формуле-1.
«Я рад подтвердить назначение Алессандро Алунни Брави на должность представителя команды в дополнение к его нынешним обязанностям управляющего директора группы. Его огромный опыт в автоспорте оснастил его всеми необходимыми инструментами для достижения успеха, а его глубокое знание команды, частью которой он является уже более пяти лет, обеспечит стабильность и непрерывность нашего развития.
Алессандро, представляющий команду во время чемпионата Формулы-1, позволит мне сосредоточиться на развитии группы и подготовке к вызовам и возможностям, которые нас ожидают. Я благодарю Алессандро за его веру в наше видение и приветствую его на этой дополнительной должности. Я убеждён, что это ещё одно ценное дополнение, без сомнения, к очень сильной команде, от гонщиков до руководства, до каждого из наших сотрудников, способной развить успех прошлого года и создать светлое будущее для «Заубера», — сказал генеральный директор «Заубера» Андреас Зайдль.
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