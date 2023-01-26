Уиндзор: я бы поставил больше денег на Леклера, чем на Хэмилтона

Авторитетный журналист Формулы-1 Питер Уиндзор оценил шансы «Феррари» и «Мерседеса» приблизиться к «Ред Булл» в новом сезоне.
«Успех «Феррари» больше будет зависеть от технической команды. Всё сводится к умственным способностям. Дело не в ресурсах и не в деньгах. Поэтому «Ред Булл» так хороши — их машину создаёт Эдриана Ньюи.
Я уверен, что у «Феррари» будет машина, которая способна выигрывать гонки. Сколько? Возможно, шесть и, может быть, пару этапов выиграет Сайнс. Но я удивлюсь, если они выиграют больше шести, так как и «Мерседес» будет побеждать. Но если вам нужна хорошая ставка, то я бы поставил больше денег на чемпионство Леклера, чем на Льюиса Хэмилтона или Джорджа Расселла. Но будет странно, если чемпионат выиграет не Макс Ферстаппен», — сказал Уиндзор в эфире на своём Twitch-канале.
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