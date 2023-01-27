Стало известно, будет ли «Феррари» делать ставку на кого-то из пары пилотов Леклер — Сайнс

Новоиспечённый руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, что команда не станет отдавать предпочтение какому-либо из пилотов. Напомним, гонщиками «Скудерии» являются Шарль Леклер и Карлос Сайнс.



«Тут всё очевидно. У нас есть два очень хороших гонщика, и они оба способны выполнять свою работу. У нас есть возможность предоставить им одинаковую машину, ту же структуру и равную поддержку. Цель состоит в том, чтобы победить, и в «Феррари» не будет ни первого, ни второго номера. Но если на каком-то этапе нам придётся принять определённые меры, я приму их, и не имеет значения, для одного гонщика это будет или для другого», — приводит слова Вассёра The Independent.

«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения: