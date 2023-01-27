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В «Астон Мартин» показали первый визит Алонсо на базу команды

В «Астон Мартин» показали первый визит Алонсо на базу команды
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Вчера, 26 января, испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо посетил базу команды «Астон Мартин», в составе которой он проведёт предстоящий сезон.

Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»

Отмечается, что для 41-летнего пилота изготовили гоночное сидень, а Алонсо, в свою очередь, успел поработать на симуляторе.

В минувшем сезоне Алонсо выступал за французскую команду «Альпин», где его напарником был Эстебан Окон. Испанец набрал 81 очко и занял девятое место в общем зачёте пилотов. По ходу сезона также стало известно, что Фернандо Алонсо согласовал долгосрочный контракт с «Астон Мартин» и начнёт выступления за британский коллектив с 2023 года.

Испанец заменит четырёхкратного чемпиона мира в составе «Ред Булл» Себастьяна Феттеля, который завершил профессиональную карьеру.

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