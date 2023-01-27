Соглашение «Альфа Ромео» с новым титульным спонсором принесёт команде $ 100 млн

Стала известна сумма, которую заплатит беттинг-платформа Stake за соглашение с «Альфа Ромео», титульным спонсором которой она стала, сообщает Sidney Morning Herald.
По информации источника, соглашение рассчитано на три года, за которые Stake выплатит команде $ 100 млн. При этом соглашение подписано не с «Альфа Ромео», а с «Заубером», поскольку итальянский автопроизводитель покинет коллектив по окончании сезона-2023.
Напомним, ранее стало известно, что польская нефтяная компания Orlen стала партнёром «Альфа Таури». Ранее Orlen была спонсором «Альфа Ромео».
В прошлом сезоне Формулы-1 «Альфа Ромео» заняла шестое место в Кубке конструкторов. Состав пилотов в предстоящем сезоне у команды останется неизменным — финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу.
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