Соглашение «Альфа Ромео» с новым титульным спонсором принесёт команде $ 100 млн

Стала известна сумма, которую заплатит беттинг-платформа Stake за соглашение с «Альфа Ромео», титульным спонсором которой она стала, сообщает Sidney Morning Herald.



По информации источника, соглашение рассчитано на три года, за которые Stake выплатит команде $ 100 млн. При этом соглашение подписано не с «Альфа Ромео», а с «Заубером», поскольку итальянский автопроизводитель покинет коллектив по окончании сезона-2023.



Напомним, ранее стало известно, что польская нефтяная компания Orlen стала партнёром «Альфа Таури». Ранее Orlen была спонсором «Альфа Ромео».



В прошлом сезоне Формулы-1 «Альфа Ромео» заняла шестое место в Кубке конструкторов. Состав пилотов в предстоящем сезоне у команды останется неизменным — финн Валттери Боттас и китаец Гуаньюй Чжоу.

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