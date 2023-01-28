Киберспортивная команда «Уильямс» отреагировала на обвинения в неспортивном поведении

Киберспортивная команда «Уильямс», участвующая в соревнованиях гоночных симуляторов, выпустила заявление в ответ на ряд обвинений в неспортивном поведении на прошедшей гонке eRacing «24 часа Дайтоны».



Команду обвинили в том, что один из пилотов срезал круг во время квалификации, чтобы добиться лучшего времени, и в итоге выиграл поул. Гонщик был дисквалифицирован, но команда сохранила поул-позицию.



Кроме того, «Уильямс» обвиняли в неспортивном поведении. На видео было видно, что одна из машин, отстав на несколько кругов, не пропускала соперников, тем самым помогая другому экипажу.



«Мы обнаружили, что действия некоторых членов киберспортивной команды «Уильямс» нарушали наши стандарты поведения в гонке. Мы приносим искренние извинения и нашим соперникам, и всему киберспортивному гоночному сообществу», — приводит RacingNews365 заявление команды.