Майк Крак рассказал, почему «Астон Мартин» может побороться за титул в будущем

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о плане «Альпин» по достижению титула за сто гонок.



«Думаю, сейчас осталось около 80 гонок. Их план на сто гонок начался в начале 2022 года. Так что их чуть меньше 80.



Почему мы можем выиграть титул? Потому что мы относимся к ситуации более серьёзно. Наши амбиции заслуживают доверия. Есть команды, которые говорят, что через три года они будут побеждать, что они будут выигрывать через сотню гонок, но что они делают для победы? Учитывая базу, аэродинамическую трубу и симулятор, мы настроены серьёзно, за нами стоят большие инвестиции.



Вот почему нам практически не пришлось уговаривать Фернандо Алонсо. Мы заслуживаем доверия, мы не просто говорим, мы действуем», — приводит слова Майка Крака PlanetF1.