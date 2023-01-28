Дженсон Баттон выступит в гонке «24 часа Ле-Мана» 2023 года

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон примет участие в гонке «24 часа Ле-Мана» 2023 года, сообщает Autosport.



Баттон выступит в составе команды NASCAR Garage 56. В экипаже, заявленном вне категории, вместе с Баттоном выступят немецкий гонщик, чемпион DTM 2013 года Майк Роккенфеллер и семикратный чемпион NASCAR Джимми Джонсон.



Экипаж выступит на модифицированной версии гоночного автомобиля Chevrolet Camaro ZL1 следующего поколения.



«Как вечный фанат гонок я всегда мечтал участвовать в гонках на определённых машинах и с определёнными гонщиками. В июне некоторые из моих мечтаний станут явью, когда я вместе со своими друзьями Джимми и Майком выведу NASCAR на мировую арену на праздновании 100-летия самой престижной гонки в мире», — приводит слова Баттона Autosport.

Баттон уже выступал в «24 часах Ле-Мана» в 2018 году в составе российской команды «СМП Рейсинг».