Дженсон Баттон выступит в гонке «24 часа Ле-Мана» 2023 года

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон примет участие в гонке «24 часа Ле-Мана» 2023 года, сообщает Autosport.
Баттон выступит в составе команды NASCAR Garage 56. В экипаже, заявленном вне категории, вместе с Баттоном выступят немецкий гонщик, чемпион DTM 2013 года Майк Роккенфеллер и семикратный чемпион NASCAR Джимми Джонсон.
Экипаж выступит на модифицированной версии гоночного автомобиля Chevrolet Camaro ZL1 следующего поколения.
«Как вечный фанат гонок я всегда мечтал участвовать в гонках на определённых машинах и с определёнными гонщиками. В июне некоторые из моих мечтаний станут явью, когда я вместе со своими друзьями Джимми и Майком выведу NASCAR на мировую арену на праздновании 100-летия самой престижной гонки в мире», — приводит слова Баттона Autosport.
Баттон уже выступал в «24 часах Ле-Мана» в 2018 году в составе российской команды «СМП Рейсинг».
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