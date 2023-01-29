Ауэр перенёс операцию после перелома позвонка, полученного в тренировке «24 часа Дайтоны»

Австрийский гонщик, племянник экс-пилота Формулы-1 Герхарда Бергера Лукас Ауэр успешно перенёс операцию после травмы, полученной в тренировке «24 часа Дайтоны».



Напомним, пилот не смог принять участие в гонке «24 часа Дайтоны» из-за аварии в предгоночной тренировке. Ауэр сломал поясничный позвонок.



Как сообщает Motorsport-Total, гонщику потребовалось хирургическое вмешательство. Операция прошла успешно, гонщик продолжит восстановление.



В составе команды Winward Racing Ауэра заменил канадский гонщик Даниэль Морад.



Напомним, суточный марафон в Дайтоне стартовал в 21:40 по московскому времени.



В гонке принимают участие сразу несколько бывших пилотов Формулы-1: Себастьен Бурде, Фелипе Наср, Брендон Хартли, Джек Эйткен, Эстебан Гутьеррес, Гидо ван дер Гарде, Пьетро Фиттипальди, Джанмария Бруни, Ромен Грожан и Ян Магнуссен.