Марко рассказал, почему Ф-1 не должна продавать права владельцам из Саудовской Аравии
Поделиться
Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу возможной продажи коммерческих прав на Формулу-1 владельцам из Саудовской Аравии.
«Думаю, что будет не очень хорошо, если она перейдёт в страну, которая в культурном отношении отличается от той, где проходит большинство гонок.
И вообще, если говорить о таких коммерческих вопросах, то, скорее всего, продажа возможна тому, кто соответствует нормальным корпоративным стандартам, если можно так выразиться», — приводит слова Марко Sports Mole.
В прошлом году государственный фонд Саудовской Аравии был готов заплатить за коммерческие права на Формулу-1 около $ 20 млрд, однако Liberty Media отказалась вести переговоры.
Комментарии
- 30 января 2023
-
17:19
-
16:35
-
16:07
-
15:14
-
14:49
-
13:48
-
13:42
-
12:58
-
12:53
-
11:59
-
11:39
-
10:31
-
10:21
-
09:54
-
00:30
- 29 января 2023
-
23:34
-
23:01
-
22:30
-
21:30
-
20:29
-
20:29
-
19:24
-
18:52
-
17:44
-
15:34
-
14:58
-
13:44
-
12:38
-
11:44
-
10:03
-
01:00
-
00:34
-
00:00
- 28 января 2023
-
21:57
-
21:00
Партнерский контент