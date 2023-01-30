Марко рассказал, почему Ф-1 не должна продавать права владельцам из Саудовской Аравии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу возможной продажи коммерческих прав на Формулу-1 владельцам из Саудовской Аравии.

«Думаю, что будет не очень хорошо, если она перейдёт в страну, которая в культурном отношении отличается от той, где проходит большинство гонок.

И вообще, если говорить о таких коммерческих вопросах, то, скорее всего, продажа возможна тому, кто соответствует нормальным корпоративным стандартам, если можно так выразиться», — приводит слова Марко Sports Mole.

В прошлом году государственный фонд Саудовской Аравии был готов заплатить за коммерческие права на Формулу-1 около $ 20 млрд, однако Liberty Media отказалась вести переговоры.