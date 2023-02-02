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Российский гонщик Кирилл Смаль лишился подиума из-за штрафа в гонке ФРМЕК в Кувейте

Российский гонщик Кирилл Смаль лишился подиума из-за штрафа в гонке ФРМЕК в Кувейте
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Российский гонщик Кирилл Смаль финишировал вторым во второй гонке ФРМЕК в Кувейте, однако лишился подиума из-за жёсткого штрафа со стороны дирекции гонки.

Смаль был наказан штрафом в 30 секунд за превышение лимитов трассы и откатился со второго на 20-е место.

Победу в гонке одержал юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, компанию на подиуме ему составили Рафаэль Вильягомес и Лоренцо Флюкса.

«День, полный разочарований. Я финишировал вторым во второй гонке, но потерял подиум после 30-секундного штрафа за лимиты трассы, а в третьей гонке попал в гоночный инцидент на первом круге.

Несмотря на такой итог, я хочу поблагодарить команду за хорошую работу. У нас есть скорость, и мы обязательно добьёмся результатов, которых заслуживаем», — написал Кирилл Смаль в своём телеграм-канале.

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