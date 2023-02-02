Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Росси: «Макларен» в IndyCar обладает возможностями команды Формулы-1

Росси: «Макларен» в IndyCar обладает возможностями команды Формулы-1
Комментарии

Пилот «Макларена» в IndyCar Александер Росси высказался о технических возможностях коллектива.

«Думаю, это круто, что у «Макларена» есть все возможности команды Формулы-1. У нас очень тесная связь. Это не разные команды. «Макларен» — одна организация со своими людьми, ресурсами и умом. Здорово, что у нас есть преимущество в виде симулятора, программного обеспечения и прочего. Мы можем положиться на такой инструмент, которым не обладают другие команды в IndyCar», — приводит слова Александера Росси RaceFans.

Росси перешёл в «Макларен» в нынешнее межсезонье. Прошлый сезон он провёл в составе команды «Андретти».

В 2022 году лучший из пилотов «Макларена» — Пато О'Уорд — закончил сезон на седьмом месте, одержав две победы.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023