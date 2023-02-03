Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Компания EA Sports стала спонсором Макса Ферстаппена

Компания EA Sports стала спонсором Макса Ферстаппена
Комментарии

Компания EA Sports будет спонсором двукратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в предстоящем сезоне Формулы-1, сообщает RaceFans.

Логотип компании EA Sports будет неизменно присутствовать на шлеме пилота «Ред Булл» по ходу предстоящего чемпионата. Кроме того, Макс будет работать с игроделами над созданием нового контента.

Напомним, в 2020 году EA Sports выкупила компанию Codemasters, занимающуюся разработкой серии игр по Формуле-1.

Пилот «Ред Булл» одержал 17 побед в сезоне-2022. Команда Ферстаппена в пятый раз в своей истории выиграла Кубок конструкторов. Для Макса это второй титул в карьере — ранее он стал чемпионом мира в 2021 году.

Напомним, презентация машины «Ред Булл» на сезон-2023 состоялась в Нью-Йорке сегодня, 3 февраля.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023