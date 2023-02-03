Компания EA Sports стала спонсором Макса Ферстаппена

Компания EA Sports будет спонсором двукратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в предстоящем сезоне Формулы-1, сообщает RaceFans.
Логотип компании EA Sports будет неизменно присутствовать на шлеме пилота «Ред Булл» по ходу предстоящего чемпионата. Кроме того, Макс будет работать с игроделами над созданием нового контента.
Напомним, в 2020 году EA Sports выкупила компанию Codemasters, занимающуюся разработкой серии игр по Формуле-1.
Пилот «Ред Булл» одержал 17 побед в сезоне-2022. Команда Ферстаппена в пятый раз в своей истории выиграла Кубок конструкторов. Для Макса это второй титул в карьере — ранее он стал чемпионом мира в 2021 году.
Напомним, презентация машины «Ред Булл» на сезон-2023 состоялась в Нью-Йорке сегодня, 3 февраля.
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