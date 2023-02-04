Ферстаппен: мне нужна быстрая машина, и всё равно, как она выглядит

Пилот «Ред Булл», двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен признался, что ещё не видел машину команды на сезон-2023.



«Честно говоря, я ещё не видел машину. Я говорил об улучшении характеристик с точки зрения времени круга. Я не видел ни картинок, ни рендеров, потому что мне подобные вещи неинтересны. Мне нужна быстрая машина, и мне всё равно, как она выглядит», — приводит слова Макса Ферстаппена RaceFans.



Пилот «Ред Булл» одержал 17 побед в сезоне-2022. Команда Ферстаппена в пятый раз в своей истории выиграла Кубок конструкторов. Для Макса это второй титул в карьере — ранее он стал чемпионом мира в 2021 году.



Напомним, презентация машины «Ред Булл» на сезон-2023 состоялась в Нью-Йорке сегодня, 3 февраля.