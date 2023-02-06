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«Уильямс» презентует новый болид сегодня в 17:00

«Уильямс» презентует новый болид сегодня в 17:00
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Команда Формулы-1 «Уильямс» объявила о том, что покажет свой новый болид к сезону-2023 сегодня, 6 февраля, в 17:00 по московскому времени.

Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут британец Александер Албон и американец Логан Сарджент. Сарджент заменит в составе коллектива Николаса Латифи, покинувшего Формулу-1.

По итогам сезона-2022 «Уильямс» занял последнее место в Кубке конструкторов.

График презентаций сезона-2023:

«Уильямс» — 6 февраля;
«Альфа Ромео» — 7 февраля;
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.

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