«Уильямс» презентует новый болид сегодня в 17:00

Команда Формулы-1 «Уильямс» объявила о том, что покажет свой новый болид к сезону-2023 сегодня, 6 февраля, в 17:00 по московскому времени.

Напомним, в предстоящем сезоне пилотами команды будут британец Александер Албон и американец Логан Сарджент. Сарджент заменит в составе коллектива Николаса Латифи, покинувшего Формулу-1.



По итогам сезона-2022 «Уильямс» занял последнее место в Кубке конструкторов.



График презентаций сезона-2023:



«Уильямс» — 6 февраля;

«Альфа Ромео» — 7 февраля;

«Альфа Таури» — 11 февраля;

«Макларен» — 13 февраля;

«Астон Мартин» — 13 февраля;

«Феррари» — 14 февраля;

«Мерседес» — 15 февраля;

«Альпин» — 16 февраля.