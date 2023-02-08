Руководитель «Астон Мартин»: надеюсь, Феттель пожалеет, что решил уйти

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о бывшем пилоте команды Себастьяне Феттеле.
«Думаю, Себ почувствовал вкус крови. Когда в Сингапуре и Сузуке дела пошли получше, вы могли видеть его радость. Мы слышали его голос по радио и понимали, что он на волне. Он действительно был в отличной форме. По последним гонкам можно было сказать, что его очень мотивирует машина, которая даёт ему больше скорости.
Стоит сказать, что я снимаю перед ним шляпу. У него были трудные гонки, он зачастую вылетал из первого сегмента квалификаций, но никогда не опускал руки и всегда продолжал поддерживать команду и Лэнса. Это было показательно. Я рад за Себа, но мне жаль, что он решил уйти. Надеюсь, он пожалеет об этом», — приводит слова Майка Крака Motorsport-Magazin.
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