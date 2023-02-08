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Гуаньюй Чжоу показал дизайн шлема на сезон-2023

Гуаньюй Чжоу показал дизайн шлема на сезон-2023
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Китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу опубликовал новый пост в своих социальных сетях, в котором показал дизайн шлема, который он будет использовать в сезоне-2023 Формулы-1.

Фото: twitter.com/ZhouGuanyu24

Фото: twitter.com/ZhouGuanyu24

Фото: twitter.com/ZhouGuanyu24

Гуаньюй Чжоу дебютировал в Формуле-1 в 2022 году в составе «Альфа Ромео». Китаец провёл уверенный сезон, однако набрал всего шесть очков и занял 18-е место в общем зачёте пилотов.

В следующем сезоне Чжоу продолжит вместе с Валттери Боттасом выступать в составе «Альфа Ромео». Команда провела презентацию новой машины 7 февраля 2023 года.

Расписание оставшихся презентаций Формулы-1:

«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.

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