Гуаньюй Чжоу показал дизайн шлема на сезон-2023

Китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу опубликовал новый пост в своих социальных сетях, в котором показал дизайн шлема, который он будет использовать в сезоне-2023 Формулы-1.
Фото: twitter.com/ZhouGuanyu24
Фото: twitter.com/ZhouGuanyu24
Фото: twitter.com/ZhouGuanyu24
Гуаньюй Чжоу дебютировал в Формуле-1 в 2022 году в составе «Альфа Ромео». Китаец провёл уверенный сезон, однако набрал всего шесть очков и занял 18-е место в общем зачёте пилотов.
В следующем сезоне Чжоу продолжит вместе с Валттери Боттасом выступать в составе «Альфа Ромео». Команда провела презентацию новой машины 7 февраля 2023 года.
Расписание оставшихся презентаций Формулы-1:
«Альфа Таури» — 11 февраля;
«Макларен» — 13 февраля;
«Астон Мартин» — 13 февраля;
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.
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