Сарджент представил дизайн шлема с флагом США на дебютный сезон в Формуле-1

Американский гонщик, новичок «Уильямса» Логан Сарджент показал дизайн шлема, который он будет использовать в своём дебютном сезоне в Формуле-1. Фотографии были опубликованы на странице «Уильямса» в социальных сетях.
Шлем Логана Сарджента
Фото: Социальные сети «Уильямса»
Шлем Логана Сарджента
Фото: Социальные сети «Уильямса»
Шлем Логана Сарджента
Фото: Социальные сети «Уильямса»
В новом сезоне Формулы-1 Логан Сарджент заменил канадца Николаса Латифи, с которым в «Уильямсе» приняли решение не продлевать контракт. Американец станет напарником Алекса Албона.
В прошлом сезоне «Уильямс» занял последнее место в Кубке конструкторов, набрав всего восемь очков. Четыре балла в активе Алекса Албона, который занял 19-е место в общем зачёте пилотов, ещё по два балла заработали Николас Латифи и Ник де Врис, который в одной из гонок заменил Алекса Албона, выбывшего из-за проблем со здоровьем.
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