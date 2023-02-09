Сарджент представил дизайн шлема с флагом США на дебютный сезон в Формуле-1

Американский гонщик, новичок «Уильямса» Логан Сарджент показал дизайн шлема, который он будет использовать в своём дебютном сезоне в Формуле-1. Фотографии были опубликованы на странице «Уильямса» в социальных сетях.

Шлем Логана Сарджента Фото: Социальные сети «Уильямса»

Шлем Логана Сарджента Фото: Социальные сети «Уильямса»

Шлем Логана Сарджента Фото: Социальные сети «Уильямса»

В новом сезоне Формулы-1 Логан Сарджент заменил канадца Николаса Латифи, с которым в «Уильямсе» приняли решение не продлевать контракт. Американец станет напарником Алекса Албона.



В прошлом сезоне «Уильямс» занял последнее место в Кубке конструкторов, набрав всего восемь очков. Четыре балла в активе Алекса Албона, который занял 19-е место в общем зачёте пилотов, ещё по два балла заработали Николас Латифи и Ник де Врис, который в одной из гонок заменил Алекса Албона, выбывшего из-за проблем со здоровьем.