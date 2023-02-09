Команда Мазепина подала протест на решение о смене статуса его напарника

Команда 99 Racing, за которую выступает бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин, подала протест на решение лишить испанского гонщика Феликса Портейро «бронзового» статуса Международной автомобильной федерации (ФИА), из-за чего он не сможет принять участие в Азиатской серии Ле-Ман. Об этом информирует SoyMotor.



Напомним, изначально Портейро получил «бронзовый» статус ФИА, однако многим конкурентам это не понравилось, поскольку испанец ранее имел «платиновый» статус, хотя и не выступал в соревнованиях с 2012 года. В результате ФИА пересмотрела статус Портейро и повысила его до «серебряного». Отмечается, однако, что это решение пока не вступило в силу, и в команде Мазепина надеются его оспорить.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1: