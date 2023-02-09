Команда Мазепина подала протест на решение о смене статуса его напарника

Команда 99 Racing, за которую выступает бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин, подала протест на решение лишить испанского гонщика Феликса Портейро «бронзового» статуса Международной автомобильной федерации (ФИА), из-за чего он не сможет принять участие в Азиатской серии Ле-Ман. Об этом информирует SoyMotor.
Напомним, изначально Портейро получил «бронзовый» статус ФИА, однако многим конкурентам это не понравилось, поскольку испанец ранее имел «платиновый» статус, хотя и не выступал в соревнованиях с 2012 года. В результате ФИА пересмотрела статус Портейро и повысила его до «серебряного». Отмечается, однако, что это решение пока не вступило в силу, и в команде Мазепина надеются его оспорить.
Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:
- 9 февраля 2023
-
19:43
-
19:17
-
18:25
-
17:51
-
16:28
-
15:32
-
15:05
-
14:37
-
14:01
-
13:34
-
12:53
-
11:55
-
11:26
-
10:24
-
00:56
- 8 февраля 2023
-
23:56
-
23:52
-
23:00
-
22:00
-
21:52
-
20:57
-
20:48
-
20:03
-
19:55
-
18:50
-
18:46
-
17:52
-
17:48
-
16:19
-
15:28
-
15:11
-
14:29
-
14:09
-
13:26
-
12:42