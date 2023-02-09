Мазепину в последний момент не дадут выступить? Организаторы подставили экипаж россиянина

В предстоящие выходные в Дубае стартует зимнее первенство азиатской серии гонок на выносливость ALMS — и в заявке на предстощие четырёхчасовые заезды сразу шесть россиян. Однако самому известному из них — экс-пилоту Формулы-1 Никите Мазепину — могут в последний момент отказать в участии. И виноваты в этом организаторы чемпионата!

Вопрос статуса

В этот уикенд Мазепин должен выступать в составе команды 99 Racing на прототипе топового для ALMS класса LMP2 под номером № 98. Его партнёрами по экипажу изначально были объявлены Феликс Портейро и Бен Барникот. С последним ещё до старта возникли проблемы — британец заявил, что выступления в ALMS пересекаются с другими его обязательствами, и отказался от участия. По слухам, решение гонщика было продиктовано не занятостью, а негативной реакцией некоторых представителей паддока на сотрудничество с находящимся под санкциями пилотом. Так или иначе, в 99 Racing оперативно нашли замену: место Бена занял Нил Джани — победитель «24 часов Ле-Мана» 2016 года и чемпион мира по гонкам на выносливость.

Но в четверг проблемы возникли и с участием Портейро. Испанец активно выступал в 2000-х, выигрывал гонки в Формулы «Рено» 3.5 и чемпионата мира по турингу, но завершил карьеру в 2012-м, когда в классификации гонок на выносливость носил платиновый статус — высший в классификации этих состязаний. После десятилетнего перерыва 99 Racing заявила Портейро как бронзового пилота — и организаторы с этим согласились.

Старт «4 часов Дубая» серии ALMS в 2022 году Фото: asianlemansseries.com

Дело в том, что в гонках на выносливость каждый пилот должен соответствовать определённому статусу, и в серии ALMS в каждом экипаже LMP2 должен быть «бронзовый» пилот для уравнивания шансов участников — именно им в 99 Racing должен был стать Портейро. Но буквально накануне первых тренировок соперники возмутились: в регламенте не предусмотрены процедуры столь сильного понижения статуса. Очевидно, что Феликс уже далеко не в той форме, в какой был в 2012 году, и тем не менее закон есть закон. В итоге организаторы присвоили испанцу «серебряный» статус.

Таким образом, буквально за сутки до первых заездов экипаж Мазепина лишился одного из пилотов и не сможет выйти на старт гонок (их за уикенд будет две — по одной в субботу и воскресенье), если 99 Racing не найдёт нового гонщика с бронзовым статусом… К соперникам 99 Racing сложно предъявить претензии: каждая команда будет стремиться ради своей победы помешать другой. Но как организаторы могли принять Портейро в качестве «бронзового» пилота, а затем — в самый последний момент — изменить собственное решение? Организаторы не знают регламента своих гонок?

Ещё пятеро россиян

Помимо Мазепина, в заявке на участие в первом и втором этапах ALMS в этом году ещё пятеро пилотов из России, причём сразу четверо заявлены в классе LMP3. Одним из самых опытных из них станет Вячеслав Гутак, который уже выступал в азиатской серии за G-Drive Racing, был третьим в Дубае и буквально на последних каплях горючего привёл экипаж к победе в Абу-Даби. В этот уикенд Гутак поедет за MV2S Racing в экипаже №29 вместе с Жеромом де Саделером и Фабьеном Лавернем.

Для Владислава Ломко предстоящие гонки станут дебютом в гонках на выносливость. Ранее Ломко выступал в «формулах» — действующий победитель Гран-при По и серебряный призёр Евроформулы Open прошлого года. Владислав вместе с Джеймсом Суитнамом и Фабьеном Мишалем поедет в составе команды CD Sport в классе LMP3.

Экипаж Вячеслава Гутака на этапе ALMS в Абу-Даби в 2022 году Фото: asianlemansseries.com

В этом же зачёте поедут Амир Фейзулин (экипаж RLR Msport №15) и Александр Буханцов (Inter Europol Competition №73), а в категории GT в составе Pure Rxcing Алексей Малыхин будет пилотировать Porsche 911 GT3 R вместе с Йоэлем Штурмом и Гарри Кингом.

В этот уикенд заезды стартуют в 14:00 по Москве — и субботняя, и воскресная гонки будут длиться четыре часа. Завершится же первенство уже через неделю — 18 и 19 февраля пройдут ещё две четырёхчасовых гонки в Абу-Даби. Будем верить, что 99 Racing смогут решить все проблемы и среди других россиян мы увидим на старте и Никиту Мазепина.