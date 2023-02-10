Лидер чемпионата Формулы-Е попал в больницу после аварии в тренировке

Лидер чемпионата Формулы-Е, пилот «Порше» Паскаль Верляйн был отправлен в больницу после серьёзной аварии на первой тренировке Е-При Хайдарабада в Индии.



«С Паскалем всё в порядке, но он был отправлен в больницу для профилактического осмотра. Его машина снова в боксах, и мы изучаем данные, чтобы выяснить, что произошло, и починить болид», — гласит заявление пресс-службы «Порше».

Напомним, Паскаль Верляйн лидирует в чемпионате мира после первых трёх гонок сезона, в его активе 68 очков. Он одержал две победы на минувшем этапе в Саудовской Аравии и финишировал вторым в Мексике. Ближайший его преследователь, Джейк Деннис, с одной победой и двумя финишами на втором месте отстаёт от Верляйна на шесть очков.