В Спа показали красивый вид на «Красную воду» с новой трибуны

Пресс-служба бельгийского автодрома «Спа-Франкоршам» опубликовала в своих социальных сетях фотографии, на которых изображено, как продвигается работа по реконструкции трассы, в частности — одной из трибун автодрома, вид с которой выходит на легендарный поворот «Красная вода».



Ещё перед прошлым сезоном трасса закрывалась на масштабную реконструкцию — на ней были установлены две новые трибуны напротив старой стартовой прямой и на вершине поворота «Радийон», которые вмещают более 13 тысяч зрителей, из них более чем восемь тысяч мест расположены под крышей. Сама реконструкция началась ещё в октябре 2021 года.



При этом проект по обновлению трассы рассчитан на десять сезонов. Весь проект обойдётся в € 80 млн.

Фото: twitter.com/circuitspa

Фото: twitter.com/circuitspa

Напомним, перед сезоном-2022, помимо обновления трибун, организаторы перестроили зоны вылета в целях повышения уровня безопасности гонщиков. В 2019 году здесь произошла смертельная авария в Формуле-2, где погиб французский пилот Антуан Юбер.