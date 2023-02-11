Магнуссен высказался о запрете ФИА на политические высказывания
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал решение Международной автомобильной федерации (ФИА) ввести запрет на несогласованные политические высказывания пилотов.
«Мне ещё предстоит это понять. Да и многим из нас ещё нужно понять, что это значит. Я вырос в стране, где все свободны выражать свои взгляды, исповедовать любую религию и свободны выражать своё мнение. Это то, что я ценю и что хотел бы видеть в Формуле-1. Так что любопытно посмотреть, как это будет. Я хотел бы иметь свободу. Не то, чтобы я планировал что-то с этим делать, но, на мой взгляд, свобода — неотъемлемая ценность», — приводит слова Магнуссена Racefans.
Ранее запрет на политические высказывания раскритиковали и другие пилоты Формулы-1.
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