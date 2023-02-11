Боттас поделился первыми впечатлениями от обкатки новой машины «Альфа Ромео»

Финский гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился впечатлениями от обкатки нового болида на автодроме в Барселоне.
«Это был ещё один неплохой день в Барселоне, когда мы провели съёмки и занимались обкаткой машины. Конечно, я проехал не так много кругов, но ощущения вполне сопоставимы с теми, что были вчера. Похоже, всё работает именно так, как мы ожидали, и это хорошо.
Мы продолжаем подготовку к тестам в Бахрейне, однако первые испытания нового болида доставили настоящее удовольствие, и мне хочется поскорее продолжить работу за рулём этого болида», — приводит слова Валттери Боттаса пресс-служба команды.
Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 «Альфа Ромео» заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав 55 очков. Трофей достался австрийской команде «Ред Булл», которая набрала 759 очков.
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