Боттас поделился первыми впечатлениями от обкатки новой машины «Альфа Ромео»

Финский гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился впечатлениями от обкатки нового болида на автодроме в Барселоне.



«Это был ещё один неплохой день в Барселоне, когда мы провели съёмки и занимались обкаткой машины. Конечно, я проехал не так много кругов, но ощущения вполне сопоставимы с теми, что были вчера. Похоже, всё работает именно так, как мы ожидали, и это хорошо.



Мы продолжаем подготовку к тестам в Бахрейне, однако первые испытания нового болида доставили настоящее удовольствие, и мне хочется поскорее продолжить работу за рулём этого болида», — приводит слова Валттери Боттаса пресс-служба команды.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 «Альфа Ромео» заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав 55 очков. Трофей достался австрийской команде «Ред Булл», которая набрала 759 очков.