«Уильямс» показал первые фото нового болида на трассе

Команда Формулы-1 «Уильямс» показала первые фотографии нового болида на трассе. Соответствующие снимки появились в социальных сетях гоночного коллектива.
«Выходим на трассу в первый раз!» — говорится в описании к фото.
Фото: https://twitter.com/WilliamsRacing
Фото: https://twitter.com/WilliamsRacing
Фото: https://twitter.com/WilliamsRacing
Напомним, сегодня, 13 февраля, «Уильямс» показал болид на сезон 2023 года. По итогам минувшего сезона гоночный коллектив из Великобритании занял десятое место в Кубке конструкторов, набрав восемь очков. Трофей выиграла австрийская команда «Ред Булл». По ходу выступления она набрала 759 баллов.
В сезоне-2023 «Уильямс» будут представлять тайско-британский пилот Александер Албон и американец Логан Сарджент. Ранее за команду выступал Николас Латифи.
Самые высокие зарплаты гонщиков в 2022 году:
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