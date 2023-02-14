В интернет попала первая фотография нового болида «Альпин»

Появилась первая фотография нового автомобиля французской команды Формулы-1 «Альпин», который получил индекс A 523. Напомним, «Альпин» презентует болид следующего года последней из команд. Его он покажет 16 февраля. Фотографию сделал один из болельщиков во время вчерашней обкатки новинки на трассе «Сильверстоун».
Фото: https://twitter.com/Varyzia
По итогам прошлого сезона Формулы-1 «Альпин» заняла четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 173 очка. Трофей выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл».
Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне состоятся 23-25 февраля в Бахрейне, первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Пройдёт он там же.
График презентаций сезона-2023:
«Феррари» — 14 февраля;
«Мерседес» — 15 февраля;
«Альпин» — 16 февраля.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
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