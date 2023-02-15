Тото Вольф объяснил решение «Мерседеса» вернуться к чёрной ливрее
Поделиться
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал решение команды вернуться в чёрной ливрее.
«В прошлом году мы столкнулись с избыточным весом. В этом мы постарались выяснить, где можем избавиться от любого лишнего грамма. Что ж, история повторяется. В нынешнем автомобиле некоторые элементы из необработанного углерода. Часть из них окрашена в матово-чёрный цвет. Конечно, когда мы меняли ливрею в 2020 году, главным движущим фактором этого решения была поддержка идей разнообразия и равенства, которые всегда были близки нашему сердцу. С этого момента чёрный цвет стал частью нашей ДНК, поэтому мы рады вернуться к нему», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
Комментарии
- 15 февраля 2023
-
12:51
-
12:46
-
12:29
-
11:41
-
11:38
-
10:49
-
10:32
-
10:02
-
00:37
- 14 февраля 2023
-
23:52
-
23:51
-
23:27
-
22:49
-
21:27
-
19:39
-
19:27
-
18:49
-
17:59
-
17:40
-
17:22
-
16:57
-
16:51
-
16:22
-
15:22
-
15:19
-
15:07
-
14:45
-
14:43
-
14:32
-
14:25
-
14:23
-
14:15
-
13:49
-
13:48
-
13:43
Партнерский контент