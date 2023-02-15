«Вау-эффекта не вышло». Алексей Попов — о презентации нового болида «Мерседеса»

Известный российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился впечатлениями от презентации нового болида «Мерседеса». Его немецкая команда показала сегодня, 15 февраля.

«И всё-таки она чёрная! Да, мы это понимали. Нам давали намёки… комбинезоны. То ли нарочно это сделали, то ли случайно, но так вышло, что за час до презентации на YouTube-канале главного спонсора, Petronas, показали, как накрывали машину перед мероприятием — и стало понятно, что она целиком чёрная. Поэтому во время самой презентации вау-эффекта не было, но тем не менее.

Презентация получилась ближе всего к «Феррари», потому что они тоже сделали это на гоночной трассе – в Сильверстоуне, но всё-таки не дотянули в прямом эфире до обкатки. Расстались на том, что через час машина поедет, и в течение дня это можно будет увидеть в соцсетях. Тем не менее, всё было достаточно интересно», – сказал Попов на своём канале в YouTube.

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