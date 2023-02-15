«Вау-эффекта не вышло». Алексей Попов — о презентации нового болида «Мерседеса»

Известный российский комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился впечатлениями от презентации нового болида «Мерседеса». Его немецкая команда показала сегодня, 15 февраля.
«И всё-таки она чёрная! Да, мы это понимали. Нам давали намёки… комбинезоны. То ли нарочно это сделали, то ли случайно, но так вышло, что за час до презентации на YouTube-канале главного спонсора, Petronas, показали, как накрывали машину перед мероприятием — и стало понятно, что она целиком чёрная. Поэтому во время самой презентации вау-эффекта не было, но тем не менее.
Презентация получилась ближе всего к «Феррари», потому что они тоже сделали это на гоночной трассе – в Сильверстоуне, но всё-таки не дотянули в прямом эфире до обкатки. Расстались на том, что через час машина поедет, и в течение дня это можно будет увидеть в соцсетях. Тем не менее, всё было достаточно интересно», – сказал Попов на своём канале в YouTube.
Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:
- 15 февраля 2023
-
15:33
-
14:36
-
14:30
-
14:26
-
13:29
-
13:25
-
13:09
-
12:51
-
12:46
-
12:29
-
11:41
-
11:38
-
10:49
-
10:32
-
10:02
-
00:37
- 14 февраля 2023
-
23:52
-
23:51
-
23:27
-
22:49
-
21:27
-
19:39
-
19:27
-
18:49
-
17:59
-
17:40
-
17:22
-
16:57
-
16:51
-
16:22
-
15:22
-
15:19
-
15:07
-
14:45
-
14:43