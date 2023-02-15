Сдержит ли «Мерседес» своё гордое обещание? Презентация нового болида — LIVE!

Сможет ли эта машина вернуть Хэмилтона в борьбу за чемпионство? Начало — в 12:15 мск.

Не успели оглянуться, а позади уже 8 из 10 презентаций команд Формулы-1 на сезон-2023 Формулы-1. При этом мы уже осмотрели новый болид «Альпин» благодаря шпионским фотографиям и имеем совсем общее «пиксельное» представление о машине «Ред Булл». Так что новый автомобиль «Мерседеса» W14 — главная загадка межсезонья.



Тото Вольф обещал, что «серебряные стрелы» не откажутся от собственной концепции с «нулевыми», или, если хотите, «перевёрнутыми» боковыми понтонами. Неужели W14 окажется единственной машиной, которая будет внешне разительно отличаться от всех остальных? Узнаем уже совсем скоро!