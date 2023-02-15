Сдержит ли «Мерседес» своё гордое обещание? Презентация нового болида — LIVE!

Не успели оглянуться, а позади уже 8 из 10 презентаций команд Формулы-1 на сезон-2023 Формулы-1. При этом мы уже осмотрели новый болид «Альпин» благодаря шпионским фотографиям и имеем совсем общее «пиксельное» представление о машине «Ред Булл». Так что новый автомобиль «Мерседеса» W14 — главная загадка межсезонья.
Тото Вольф обещал, что «серебряные стрелы» не откажутся от собственной концепции с «нулевыми», или, если хотите, «перевёрнутыми» боковыми понтонами. Неужели W14 окажется единственной машиной, которая будет внешне разительно отличаться от всех остальных? Узнаем уже совсем скоро!
Пресс-служба «Мерседеса», как обычно, заранее опубликовала детальное расписание презентации.
12:15 мск — начало видеопрезентации.
12:30 — появится пресс-релиз с рендерами W14 и цитатами топ-спикеров.
13:30 — фотографии с презентации.
16:00 — фотографии W14 на трассе.
18:30 — дополнительные фотографии обкатки нового «Мерседеса» на трассе.
21:00 — видеоролик с презентации.
00:00 — видеоролик с обкатки W14.
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