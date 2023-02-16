Sky выпустит документальный фильм, посвящённый соперничеству Жиля Вильнёва и Дидье Пирони

Телеканал Sky анонсировал выход документального фильма, посвящённого соперничеству пилотов «Феррари» Жиля Вильнёва и Дидье Пирони.
По заявлению создателей фильма, проект должен рассказать подробности о нарушении неписаного соглашения между ними на Гран-при Сан-Марино и о том, как это изменило их отношения. Напомним, эта история произошла всего за несколько недель до трагической гибели Жиля Вильнёва после аварии в квалификации Гран-при Бельгии 1982 года.
В документальной ленте будут использованы как архивные кадры, так и записи интервью, сделанные специально для проекта. В качестве рассказчиков будут выступать семьи обоих гонщиков, включая чемпиона мира 1997 года Жака Вильнёва, а также чемпионы Формулы-1 Ален Прост и Джеки Стюарт.
Премьера ленты состоится на кинофестивале в Глазго 5 марта, а 19 марта документальный фильм выйдет в прокат на Sky Documentaries.
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