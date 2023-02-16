Вышел трейлер пятого сезона Drive to Survive. Видео

Стриминговая платформа Netflix выпустила официальный трейлер пятого сезона документального сериала Drive to Survive. Премьера сезона состоится 24 февраля, во время предсезонных тестов Формулы-1.
Новый сезон будет посвящён событиям, произошедшим в сезоне-2022 Формулы-1. В съёмках сериала приняли участие гонщики и руководители всех команд.
Сериал о Формуле-1 пользуется большой популярностью и демонстрирует рост аудитории. Самой большой она была у четвёртого сезона. В 56 странах мира Drive to Survive входил в топ-10 лучших проектов по аудитории.
Традиционно любителей гонок ждут эксклюзивные интервью и уникальные закулисные кадры.
Ранее сериал был официально продлён до 2024 года — таким образом, зрителей гарантированно ждёт ещё как минимум один сезон сериала.
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