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Вышел трейлер пятого сезона Drive to Survive. Видео

Вышел трейлер пятого сезона Drive to Survive. Видео
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Стриминговая платформа Netflix выпустила официальный трейлер пятого сезона документального сериала Drive to Survive. Премьера сезона состоится 24 февраля, во время предсезонных тестов Формулы-1.

Новый сезон будет посвящён событиям, произошедшим в сезоне-2022 Формулы-1. В съёмках сериала приняли участие гонщики и руководители всех команд.

Сериал о Формуле-1 пользуется большой популярностью и демонстрирует рост аудитории. Самой большой она была у четвёртого сезона. В 56 странах мира Drive to Survive входил в топ-10 лучших проектов по аудитории.

Традиционно любителей гонок ждут эксклюзивные интервью и уникальные закулисные кадры.

Ранее сериал был официально продлён до 2024 года — таким образом, зрителей гарантированно ждёт ещё как минимум один сезон сериала.

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