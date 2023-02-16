16-летний чемпион Формулы-4 выпустил книгу «Как гонять в Монце»

Чемпион Формулы-4, 16-летний Андре Кими Антонелли выпустил книгу на итальянском языке. Книга получила название «Как гонять в Монце» и является своеобразным гайдом по тому, как пилотировать на легендарном автодроме.



Книга вышла в электронном формате, её стоимость составляет € 19.



«Гоняйте по Монце как чемпион! В этой эксклюзивной электронной книге молодой итальянский талант Андреа Кими Антонелли подробно и с помощью изображений объясняет, как пилотировать на трассе в Монце. Андреа является молодой звездой итальянских автогонок и одним из пилотов молодёжной программы «Мерседеса». Он выиграл гонку Формулы-4 в Монце в 2022 году», — гласит описание книги.



Андреа Кими Антонелли по итогам минувшего сезона стал чемпионом сразу в двух сериях — Итальянской Ф-4 и Немецкой Ф-4. В нынешнем сезоне он будет выступать в чемпионате ФРЕК.