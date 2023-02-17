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«Хаас» представил график выступления пилотов на предсезонных тестах в Бахрейне

Команда Формулы-1 «Хаас» представила график выступления гонщиков на предстоящих предсезонных тестах, которые состоятся с 23 по 25 февраля в Бахрейне.



График выступления пилотов «Хааса» на предсезонных тестах в Бахрейне:

четверг, 23 февраля: Нико Хюлькенберг (до полудня), Кевин Магнуссен (после полудня);



пятница, 24 февраля: Кевин Магнуссен (до полудня), Нико Хюлькенберг (после полудня);



суббота, 25 февраля: Нико Хюлькенберг (до полудня), Кевин Магнуссен (после полудня).

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял восьмое место в Кубке конструкторов. Американский гоночный коллектив набрал 38 очков. Трофей выиграл «Ред Булл», набравший 759 баллов.

Новый болид «Хааса» дебютировал на трассе: