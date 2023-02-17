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Назван оклад, который Даниэль Риккардо просил у «Хааса»

Назван оклад, который Даниэль Риккардо просил у «Хааса»
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что австралийский пилот Даниэль Риккардо требовал оклад в $ 10 млн. На этих условиях пилот был готов перейти в команду.

«Мы не можем себе его позволить. Этот парень хочет десять грёбаных миллионов. Минимум», — приводит слова Штайнера GrandPX.news со ссылкой на его выступление в выпуске сериала Drive to Survive, который пока на экраны не вышел.

Напомним, по окончании минувшего сезона Формулы-1 Риккардо покинул «Макларен», за который дебютировал в 2021 году. За время выступлений в британской команде Даниэль всего однажды поднимался на подиум, выиграв Гран-при Италии. В новом сезоне Даниэль будет третьим пилотом «Ред Булл».

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