Нико Хюлькенберг дал совет Мику Шумахеру

Немецкий пилот команды Формулы-1 «Хаас» Нико Хюлькенберг обратился к резервному гонщику «Мерседеса» Мику Шумахеру.
«Пусть он продолжает в том же духе. Для него это шанс: у него достаточно времени, он не находится под давлением. Он сможет многому научиться в «Мерседесе» у одного из лучших гонщиков, когда-либо существовавших в Формуле-1. Это ценный опыт, который он может приобрести и использовать во благо», – приводит слова Хюлькенберга издание SportBild.
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Ранее Мик Шумахер поделился мыслями о шансах стать боевым пилотом в 2024 году. Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне пройдут 23–25 февраля в Бахрейне, а первый Гран-при 2023 года запланирован на 3–5 марта. Состоится он там же.
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