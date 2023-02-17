Хорнер рассказал о роли Эдриана Ньюи в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о рабочем графике конструктора австрийской команды Эдриана Ньюи.



«За последние несколько лет Эдриан отошёл от повседневной работы в Формуле-1 и сейчас делит своё время между передовыми технологиями и чемпионатом. У него энциклопедические знания, и то, что мы видели за последние пару лет, было фантастическим. Техническая команда действительно активизировалась.



Я считаю, что у нас самый сильный технический штаб из тех, что у нас когда-либо был, и это позволило Эдриану уйти и заняться проектом Valkyrie.



Конечно, мы по-прежнему работаем с Эдрианом, но далеко не каждый день. Думаю, процентов 50 его времени посвящено Формуле-1. В итоге он находится в офисе пару дней в неделю. Но когда требуется его помощь, его всегда может привлечь к работе техническая группа», — цитирует Хорнера Auto Motor und Sport.