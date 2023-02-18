«Лучшего человека на замену Андреаса я не знаю». Норрис — о новом руководителе «Макларена»

Пилот британской команды Формулы-1 «Макларен» Ландо Норрис оценил работу нового руководителя коллектива Андреа Стеллы, который заменил Андреаса Зайдля, ушедшего в Sauber Group на пост генерального директора.



«Возможно, будет другой настрой или другой подход, но лучшего человека на замену Андреаса я не знаю. Абсолютно уверен в его способностях – он позволит взглянуть на происходящее под другим ракурсом. Андреа в прошлом – гоночный инженер, поэтому понимает аспекты с гоночной точки зрения.

Хоть времени прошло мало, но он отлично мотивирует и поддерживает настрой команды. В его распоряжении есть чёткий план по решению проблем», – приводит слова Норриса GPFans.



Напомним, Норрис в прошлом сезоне занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 122 очка. «Макларен» занял пятое место в Кубке конструкторов со 159 очками.