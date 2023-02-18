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Марк Уэббер назвал главного претендента на чемпионский титул в сезоне-2023

Марк Уэббер назвал главного претендента на чемпионский титул в сезоне-2023
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Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер поделился мнением о том, кто может стать чемпионом мира в 2023 году.

«Ред Булл» по-прежнему остаётся самой опасной командой. Я не думаю, что кто-то действительно знает, насколько наказание на них повлияет, но я уверен, что у них достаточно творческих людей, чтобы продолжать побеждать.

Макс Ферстаппен выступает в Формуле 1+. Думаю, самым ярким моментом для меня было то, что он сделал на трассе в Спа. Это было просто невероятно», — приводит слова Марка Уэббера GPFans.

Напомним, в минувшем сезоне «Королевских гонок» «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем коллектив из Австрии стал после Гран-при США, где голландский пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес был четвёртым.

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