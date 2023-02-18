Баттон считает, что Норрис совершил ошибку, подписав долгосрочный контракт с «Маклареном»

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон считает, что Ландо Норрису не следовало подписывать долгосрочный контракт с «Маклареном». Соглашение Норриса с британской командой рассчитано до 2025 года.



«Я был очень удивлён, когда Норрис подписал такой долгосрочный контракт. В этом виде спорта тебе нужно быть за рулём машины-победителя, чтобы оказаться на вершине. Таланта недостаточно, чтобы вывести команду в лидеры. Да, ты будешь помогать с развитием коллектива, но тебе нужна конкурентоспособная машина, которая способна побеждать, а в «Макларен» Норрис такой болид не получает.



У них всё отлично, но сейчас Норрису нужно быть в быстрой машине. Посмотрим, что будет в ближайшие годы. Я искренне надеюсь, что такие команды, как «Макларен», «Альпин» и «Астон Мартин», будут ближе к тройке лидеров и смогут навязать им борьбу. В этом и была цель правил по лимиту бюджетов и ограничения времени работы в аэротрубе. Так что, надеюсь, в ближайшие годы мы увидим преимущества такого регламента», — приводит слова Дженсона Баттона Sky Sports.