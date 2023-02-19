Глава «Макларена» прокомментировал слух о переходе на двигатели «Ред Булл»
Поделиться
Руководитель «Макларена» Зак Браун прокомментировал слух, согласно которому команда может сменить поставщика силовых агрегатов и, в частности, перейти к «Ред Булл». Напомним, на данный момент британский коллектив сотрудничает с «Мерседесом».
«У нас есть время, чтобы решить, что мы предпримем в 2026 году и дальше. Грядёт захватывающее время для Формулы-1. Я считаю, что факт прихода в спорт такого количества производителей свидетельствует о его развитии.
Да, мы с Андреа рассматриваем переход на другие силовые установки, но мы никуда не торопимся и мы крайне довольны «Мерседесом». Мы понаблюдаем за тем, как всё будет развиваться в следующем году, прежде чем принять решение», – приводит слова Брауна издание GPFans.
Комментарии
- 19 февраля 2023
-
00:26
-
00:15
- 18 февраля 2023
-
23:53
-
23:02
-
22:57
-
21:38
-
21:33
-
20:51
-
20:46
-
19:49
-
19:44
-
18:53
-
18:30
-
18:06
-
17:30
-
16:52
-
16:27
-
15:31
-
14:58
-
13:51
-
13:35
-
12:28
-
11:23
-
11:13
-
10:10
-
04:30
- 17 февраля 2023
-
23:58
-
23:44
-
22:51
-
22:44
-
21:55
-
20:53
-
20:08
-
20:01
-
19:13
Партнерский контент