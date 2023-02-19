Глава «Макларена» прокомментировал слух о переходе на двигатели «Ред Булл»

Руководитель «Макларена» Зак Браун прокомментировал слух, согласно которому команда может сменить поставщика силовых агрегатов и, в частности, перейти к «Ред Булл». Напомним, на данный момент британский коллектив сотрудничает с «Мерседесом».

«У нас есть время, чтобы решить, что мы предпримем в 2026 году и дальше. Грядёт захватывающее время для Формулы-1. Я считаю, что факт прихода в спорт такого количества производителей свидетельствует о его развитии.

Да, мы с Андреа рассматриваем переход на другие силовые установки, но мы никуда не торопимся и мы крайне довольны «Мерседесом». Мы понаблюдаем за тем, как всё будет развиваться в следующем году, прежде чем принять решение», – приводит слова Брауна издание GPFans.