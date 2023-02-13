В «Макларене» рассматривают возможность перейти на двигатели «Ред Булл»

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун недавно посетил моторостроительное подразделение Red Bull Powertrain, которое занимается производством силовых агрегатов Формулы-1. Об сообщает The Race.

Сообщается, что команда рассматривает не только вариант с возвращением к «Хонде» в 2026 году.

Напомним, британская команда проведёт презентацию новой машины сегодня, 13 февраля 2023 года.



В предстоящем сезоне пилотами команды будут британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри. Пиастри заменит в составе коллектива Даниэля Риккардо, перешедшего на роль третьего пилота в «Ред Булл».



По итогам сезона-2022 «Макларен» занял пятое место в Кубке конструкторов.