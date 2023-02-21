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«Уильямс» назвал цели на тесты в Бахрейне и огласил расписание работы гонщиков

«Уильямс» назвал цели на тесты в Бахрейне и огласил расписание работы гонщиков
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Команда Формулы-1 «Уильямс» опубликовала расписание работы гонщиков на предсезонных тестах, которые пройдут с 23 по 25 февраля в Бахрейне.

Утром 23 февраля за руль нового болида FW45 сядет британец Алекс Албон, после чего его сменит дебютант серии, американец Логан Сарджент. 24 февраля Сарджент проведёт на трассе весь день, а сессию 25 февраля целиком возьмёт на себя Албон.

«Наш приоритет заключается в том, чтобы машина, команда и гонщики подготовились к предстоящему Гран-при Бахрейна. Также мы будем собирать некоторые фундаментальные данные о FW45, которые помогут в текущей проработке машины», – высказался о целях «Уильямса» в интервью пресс-службе главный гоночный инженер команды Дэйв Робсон.

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