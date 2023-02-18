Команды Ф-1 врут, подсматривают друг за другом и стесняются. 7 выводов по презентациям

Позади все десять презентаций команд Формулы-1 перед чемпионатом 2023 года — вот главное, что мы поняли на основе презентаций новых машин и ливрей, а также заявлений гонщиков и руководства.

Пелотон-2023 состоит из «ФерБуллов»

Произошло ровно то, что и прогнозировалось: на второй год действия технического регламента внешний вид машин начал «стабилизироваться», приходить к некой одной условно идеальной форме. Особенно это касается области боковых понтонов — месту, где различия год назад были наиболее очевидны.



К сезону-2023 инженеры начали массово брать на вооружения идеи «Ред Булл» и «Феррари», иногда пытаясь их объединить. Это касается формы воздухозаборников, появления каналов для воздуха с внутренней стороны понтонов, спуска самих понтонов вниз ближе к задним колёсам. Тенденции инженерной моды налицо.



И всё же говорить об общей унификации не стоит, даже если пока оставить за скобками «Мерседес». Решения «Феррари» и её родственников из «Хааса» всё же отличаются от вариантов команд, пошедших по стопам «Ред Булл» — достаточно приглядеться как раз к задней части понтонов, которая у двух команд с инженерами из Маранелло не опускается до днища. Также отметим «Альпин» с её «квадратными» воздухозаборниками — всегда приятно, если кто-то выделяется из толпы.

Толстые капоты

Ещё один инженерный тренд — специфическая форма капотов с «наплывами» по бокам. Они позволяют оптимально направлять воздушные потоки — например, на нижнюю часть заднего антикрыла и диффузор. С другой стороны, препятствуют тому, чтобы воздух пошёл куда-то «не туда» и разрушил хитрую концепцию работы аэродинамики. Наконец, такие «наплывы» — это ещё и способ отводить горячий воздух от силовой установки.

На «Хаасе» наплывов нет, зато интересный акулий плавник Фото: Haas F1 Team

И опять на общем фоне тут выделяются «Феррари» и «Хаас». «Скудерия» — по крайней мере, в версии машины для презентации — вообще отказалась «раскрывать» капот. Всё плавно и узко и на «Хаасе», который сохранил собственное уникальное решение с акульим плавником: он сзади связан с капотом лишь двумя перемычками.



Любопытно, что «Альфа Ромео», в отличие от «Хааса», вновь демонстрирует куда меньшую зависимость от «Феррари», что выражается в форме как боковых понтонов, так и капота.

Болид «Альфа Ромео» по концепции сильно отличается от «Феррари» Фото: Alfa Romeo F1 Team

«Мерседес» — не такой, как все

Наконец переходим к бунтарям Формулы-1. Тото Вольф не врал: немцы не стали отказываться от собственной концепции «нулевых» боковых понтонов и попробуют доказать, что их интерпретация технического регламента — не тупик и провал, а яркая альтернатива. Правда, в британской прессе уже пошли слухи, что показатели болида W14 в аэродинамической трубе оказались хуже, чем ожидалось, а сама команда уже не исключает, что после стартовых Гран-при форма понтонов как-то изменится…



Посмотрим, реальны ли эти проблемы или команда Вольфа пытается усыпить бдительность соперников. Хочется, чтобы машина Хэмилтона и Расселла позволила им сразиться за титул: чем больше концепций сработает, тем лучше. А то к 2025 году у нас будет кататься 20 почти одинаковых машин, особенно если в «Феррари» тоже решат, что вариант «Ред Булл» перспективнее.

Новый «Мерседес» вновь выглядит специфично Фото: Mercedes AMG F1 Team

20 чёрных машин в 2024-м?

Болиды Ф-1 становятся более похожими ещё и из-за пресловутой экономии веса. И пусть все вокруг радостно сообщают, как им удалось создать более лёгкие компоненты болидов, но все равно никто не отказал себе в удовольствии сэкономить ценные граммы благодаря банальному отказу от краски. По подсчётам Auto Motor und Sport, если вы покрасите всю машину, то это обойдётся вам в 5-6 кг. Соответственно, чем большая часть болида останется покрыта девственным карбоном, тем легче она окажется. Вот и получилось, что все начали оставлять антикрылья и другие компоненты чёрными, а «Мерседес» и вовсе спустя год опять отправил в запас ливрею «Серебряных стрел».

Трудно винить команды: пока есть законный способ сделать машину быстрее (либо просто доведя её до лимита веса, либо «упав» за него и получив возможность размещать балласт для оптимальной развесовки), инженеры будут этот делать. При этом и поднимать минимальный вес машин никто не хочет — все и так ноют, что нынешние болиды слишком тяжёлые.

Остаётся надеяться, что в оставшиеся сезоны нынешнего регламента инженеры добьются настолько серьёзной экономии, что необходимости дальше красить машины в чёрный больше не будет. А то если проблема зайдёт слишком далеко, то, ей-богу, ФИА придётся создавать правила ещё и касательно ливрей машин — например, что нужно обязательно красить нос, переднее антикрыло и боковые понтоны.



Если ещё чуть-чуть поговорить о ливреях, то отметим и одну приятную тенденцию: дизайнеры команд массово обратили внимание на колпаки колёс. С ними ничего не сделали лишь три команды — по совпадению, это три топа.

Глупые презентации никуда не делись — сколько это будет продолжаться?

Мы уже жаловались ранее и сделаем это ещё раз: некоторые команды Формулы-1 продолжают держать болельщиков за идиотов или вообще не задумываются, чего ждут публика и журналисты от их презентаций. И да, мы помним, что у маркетинговых департаментов команд есть собственные цели на эти церемонии. Но ничто не мешает, с одной стороны, выжать из презентации максимум рекламной составляющей и ублажить випов, а с другой — порадовать обычную публику.



Авторами двух худших презентаций сезона стали команды «Ред Булл». Старшие «быки» напропалую врали, что показывают нам болид RB19, а не только его ливрею, плюс устроили какую-то странную вставку в виде интервью с атлетами «Ред Булл», никак не связанными с гонками. Неужели в ростере «быков» нет спортсменов, которые действительно любят автоспорт и чьё участие можно было адекватно вписать в церемонию? И что всё-таки мешало показать нам примерные рендеры новой машины?

Что касается «Альфа Таури», то непонятно, почему пресс-служба заранее не могла предупредить, что никакой живой презентации не будет и нас ждут просто ролик и публикация рендеров новой машины.



В целом повторимся: избавить представления от подобных глупостей довольно легко. Плюс теоретически можно слегка поощрять команды, которые проводят «настоящие» презентации. Например, недавно прочитал интересную идею на Reddit: давать командам право на 50-километровые тесты в рамках презентации. Разумеется, при условии, если мы получим нормальные фотографии и видео с обкатки.

«Мы всех победим! Когда-нибудь… потом…»

Интересный момент почти всех презентаций: максимальная скромность в заявлениях. Все пилоты и руководители словно задались целью уменьшить ожидания болельщиков, чтобы потом не отвечать за невыполненные обещания. Куда ни посмотри, всюду заявления о желании «прогрессировать» и «сделать шаг вперёд». При этом «конкуренция очень серьёзная», а «соперники должны стать ближе друг к другу». И да, все добьются огромных успехов — но, наверное, как-нибудь потом. Вот построим аэродинамическую трубу, новую базу, впишем в состав новых сотрудников, разработаем сильные новинки…



Чуть ли не единственное исключение на общем фоне — «Альпин». Вот там чётко заявили, что хотят как минимум остаться четвёртым, сильнее оторвавшись от пятого места и набрав больше очков. Да и про свою новую машину французы поведали куда больше остальных, за что им респект.

Презентация «Альпин» получилась одной из лучших Фото: Alpine F1 Team

Утечек стало меньше

И финальное. Похвалим команды: в этом году они лучше сохраняли свои секреты до презентаций. Хотя провалы всё-таки были: чуть раньше времени показали на экране свою новинку в «Альфа Ромео», а в «Мерседесе» и «Альпин» не слишком удачно «протестировали» предстоящие презентации. Плюс те же французы наивно решили провести обкатку нового болида до презентации и в один день с другими мероприятиями на «Сильверстоуне» — появление фото А523 было немного предсказуемо. Наконец, к мелким косякам можно отнести досрочное появление профайла Gulf Oil на официальном сайте «Уильямса».



Так или иначе, по факту мы увидели сильно заранее только две машины — неплохой по нынешним временам показатель. И даже жаль, что даже шпионские видео не позволили нам до конца разглядеть новый «Ред Булл». Похоже, его мы увидим только утром 23 февраля на тестах в Бахрейне.