В Формуле-1 введут новые дождевые шины. Им не нужны термочехлы
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Комиссия Формулы-1 под председательством главы серии Стефано Доменикали объявила о результатах первого заседания 2023 года, прошедшего сегодня, 21 февраля, в Лондоне (Великобритания).
В частности, комиссия утвердила новые дождевые шины от «Пирелли», которые будут использоваться командами, начиная с майского Гран-при Эмилии-Романьи (Италия). Особенность новинки, имеющей, согласно заявлению, большую эффективность, заключается в том, что для неё не требуются термочехлы.
Ранее стало известно, что руководство Ф-1 выступило за смягчение регулирования радиосообщений между гонщиками и командами. Теперь пилоты могут общаться с руководством (и наоборот) на протяжении всего заезда.
Новость по темеФИА изменила правила общения гонщиков Формулы-1 по радио
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