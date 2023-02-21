В Формуле-1 введут новые дождевые шины. Им не нужны термочехлы

Комиссия Формулы-1 под председательством главы серии Стефано Доменикали объявила о результатах первого заседания 2023 года, прошедшего сегодня, 21 февраля, в Лондоне (Великобритания).

В частности, комиссия утвердила новые дождевые шины от «Пирелли», которые будут использоваться командами, начиная с майского Гран-при Эмилии-Романьи (Италия). Особенность новинки, имеющей, согласно заявлению, большую эффективность, заключается в том, что для неё не требуются термочехлы.

Ранее стало известно, что руководство Ф-1 выступило за смягчение регулирования радиосообщений между гонщиками и командами. Теперь пилоты могут общаться с руководством (и наоборот) на протяжении всего заезда.