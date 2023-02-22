Хюлькенберг: покинуть Ф-1 было осознанным решением. Понимал, что пути назад может не быть

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг высказал мнение, что перерыв в Формуле-1 благоприятно сказался на его карьере. Последний полноценный сезон в «Королевских гонках» Нико провёл в 2019 году. После этого немец четыре раза выступал на Гран-при в составе «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин», подменяя боевых пилотов.
«Покинуть Формулу-1 было для меня осознанным решением. Я понимал, что, быть может, пути назад уже не будет. По состоянию на середину года в то время у меня было не лучшее психологическое состояние. Перерыв позволил мне перезагрузиться. Конечно, наблюдать за Формулой-1 на расстоянии было чем-то новым. Но то время пошло мне на пользу. Безусловно, именно поэтому я сейчас здесь – мотивирован, свеж и готов к борьбе», — приводит слова Хюлькенберга Sport Bild.
Шпиц Зевс — самый ценный груз Хюлькенберга в аэропорту:
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