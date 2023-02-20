Тимо Глок высказался о перспективах Нико Хюлькенберга в «Хаасе»

Бывший немецкий пилот Формулы-1 Тимо Глок поделился мнением о соотечественнике, гонщике «Хааса» Нико Хюлькенберге. В новом сезоне в американской команде он будет выступать вместо Мика Шумахера.



«Конечно, для Нико это будет тяжёлым испытанием, хоть во время коронавируса он и демонстрировал, что всегда готов сесть за руль и показывать хороший результат. Вопрос в том, насколько будет хорош пакет у «Хааса». И насколько этот автомобиль будет соответствовать его стилю пилотирования. Остаётся только немного подождать и посмотреть, как всё будет. Верю, что у него всё ещё есть потенциал. Сейчас нужно просто дождаться первых гонок», — приводит слова Глока Formel1.de со ссылкой на Sky Sport Germany.

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