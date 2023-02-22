Расписание трансляций тестов Формулы-1 в Бахрейне

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С 23 по 25 февраля на автодроме «Сахир» в Бахрейне состоятся предсезонные тесты Формулы-1.

Все три дня тестов будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV.

Что касается трансляции в России, то официально тесты Формулы-1 на территории РФ нельзя будет посмотреть.

Однако «Чемпионат» традиционно проведёт текстовые трансляции предсезонных тестов Формулы-1.

Расписание тестов Формулы-1 в Бахрейне (время московское)

Чт, 23 февраля

10:00 — 14:00 — утренняя сессия

15:00 — 19:30 — вечерняя сессия

Пт, 24 февраля

10:00 — 14:00 — утренняя сессия

15:00 — 19:30 — вечерняя сессия

Сб, 25 февраля

10:00 — 14:00 — утренняя сессия

15:00 — 19:30 — вечерняя сессия.