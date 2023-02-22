Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тесты Формулы-1 в Бахрейне, где смотреть, прямые трансляции, расписание

Расписание трансляций тестов Формулы-1 в Бахрейне
Аудио-версия:
Комментарии

С 23 по 25 февраля на автодроме «Сахир» в Бахрейне состоятся предсезонные тесты Формулы-1.

Все три дня тестов будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV.

Что касается трансляции в России, то официально тесты Формулы-1 на территории РФ нельзя будет посмотреть.

Однако «Чемпионат» традиционно проведёт текстовые трансляции предсезонных тестов Формулы-1.

Расписание тестов Формулы-1 в Бахрейне (время московское)

Чт, 23 февраля

10:00 — 14:00 — утренняя сессия
15:00 — 19:30 — вечерняя сессия

Пт, 24 февраля

10:00 — 14:00 — утренняя сессия
15:00 — 19:30 — вечерняя сессия

Сб, 25 февраля

10:00 — 14:00 — утренняя сессия
15:00 — 19:30 — вечерняя сессия.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023