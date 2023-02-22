Расписание трансляций тестов Формулы-1 в Бахрейне
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С 23 по 25 февраля на автодроме «Сахир» в Бахрейне состоятся предсезонные тесты Формулы-1.
Все три дня тестов будут транслироваться в Великобритании на телеканале Sky Sports. Кроме того, трансляция будет доступна на сервисе F1 TV.
Что касается трансляции в России, то официально тесты Формулы-1 на территории РФ нельзя будет посмотреть.
Однако «Чемпионат» традиционно проведёт текстовые трансляции предсезонных тестов Формулы-1.
Расписание тестов Формулы-1 в Бахрейне (время московское)
Чт, 23 февраля
10:00 — 14:00 — утренняя сессия
15:00 — 19:30 — вечерняя сессия
Пт, 24 февраля
10:00 — 14:00 — утренняя сессия
15:00 — 19:30 — вечерняя сессия
Сб, 25 февраля
10:00 — 14:00 — утренняя сессия
15:00 — 19:30 — вечерняя сессия.
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