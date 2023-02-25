Тесты Формулы-1 в Бахрейне: онлайн-трансляция третьего дня и состав пилотов

25 февраля в 10:00 по московскому времени на Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартует третий и финальный день предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.
Онлайн-трансляция третьего дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.
Состав участников третьего дня тестов:
Серхио Перес (Red Bull)
Шарль Леклер (Ferrari) — до обеда
Карлос Сайнс (Ferrari) — после обеда
Джордж Расселл (Mercedes AMG F1) — до обеда
Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) — после обеда
Пьер Гасли (Alpine) — до обеда
Эстебан Окон (Alpine) — после обеда
Оскар Пиастри (McLaren) — до обеда
Ландо Норрис (McLaren) — после обеда
Валттери Боттас (Alfa Romeo)
Фелипе Другович (Aston Martin) — до обеда
Фернандо Алонсо (Aston Martin) — после обеда
Нико Хюлькенберг (Haas) — до обеда
Кевин Магнуссен (Haas) — после обеда
Ник де Врис (Scuderia Alpha Tauri) — до обеда
Юки Цунода (Scuderia Alpha Tauri) — после обеда
Александер Албон (Williams).
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