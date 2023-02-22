В «Мерседесе» показали первые круги Хэмилтона за рулём новой машины. Видео

Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» опубликовала на своём YouTube-канале видеоролик, посвящённый первым кругам семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона за рулём нового болида W14. Напомним, обкатка новой машины состоялась 15 и 16 февраля в Сильверстоуне.

15 февраля команда провела презентацию новой машины. В коллективе решили вернуться к чёрной ливрее машины. При этом «Мерседес» сохранил собственную уникальную концепцию боковых понтонов. Авто получило индекс W14.

Предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне пройдут 23-25 февраля в Бахрейне, а первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Состоится он там же. Хэмилтон в первый день тестов будет работать за рулём болида после обеда.